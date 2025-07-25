Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut MNC Kapital: Kesuksesan Cerminan Kerja Sama Kita Semua

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:52 WIB
Dirut MNC Kapital: Kesuksesan Cerminan Kerja Sama Kita Semua
Dirut MNC Kapital: Kesuksesan Cerminan Kerja Sama Kita Semua (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) merayakan syukuran HUT ke-26 tahun yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, iNews Tower hari ini.

Direktur Utama MNC Kapital Mashudi Hamka mengatakan usia 26 tahun identik dengan sifat-sifat seseorang yang penuh energi. Ibarat sebuah perusahaan, MNC Kapital siap mengambil langkah lebih jauh untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan bisnis kedepannya.

"Kalau MNC Kapital ini adalah seorang pemuda atau pemudi, maka usia 26 tahun adalah usia yang matang. Usia yang penuh energi, masih muda, kuat, dan tangguh," kata Mashudi Hamka dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dia menegaskan bahwa selama 26 tahun perjalanan, MNC Kapital telah melewati berbagai fase, mulai dari tantangan berat hingga peluang besar. Namun satu hal yang pasti, kata dia, perusahaan ini tetap berdiri dan terus tumbuh.

Dirinya pun mengapresiasi kontribusi seluruh unit usaha yang berada di bawah naungan MNC Kapital, mulai dari perbankan, asuransi, multifinance, hingga sekuritas dan manajer investasi. "Kita sadar MNC Kapital tidak bisa tumbuh sendiri. Kesuksesan kita adalah cerminan dari kerja sama kita semua," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai MNC Kapital memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu perusahaan keuangan terdepan di Indonesia, didukung oleh model bisnis yang tepat serta ekosistem finansial yang terus berkembang.

 

