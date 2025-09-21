Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hanya 50% Orang Indonesia yang Punya Dana Darurat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |12:15 WIB
Hanya 50% Orang Indonesia yang Punya Dana Darurat
Dana Darurat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Hanya sekitar separuh atau 50% masyarakat Indonesia yang merasa siap menghadapi kondisi darurat finansial. Untuk itu, pentingnya literasi keuangan adalah fondasi penting bagi ketahanan finansial keluarga Indonesia.

Hal ini berdasarkan hasil riset Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025. Dalam riset ini juga, meski rasa aman secara finansial meningkat hingga 57%, generasi muda, khususnya Gen Z, masih termasuk kelompok yang paling rentan, hanya 49% yang merasa percaya diri akan kondisi finansial mereka.

Kondisi ini berdampak pada banyaknya generasi usia produktif yang masih berfokus pada kebutuhan jangka pendek, sementara perencanaan pensiun maupun warisan belum menjadi prioritas.

"Kami memahami bahwa banyak keluarga yang masih rentan secara finansial," kata Presiden Direktur Sun Life Indonesia Wiroyo di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

 

