Tips Sukses Finansial, Gen Z Harus Menikmati Proses Pengelolaan Keuangan

Gen Z harus mulai peka terhadap pentingnya mengatur keuangan secara detail untuk kehidupan sehari-hari. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Generasi Z (Gen Z) dinilai perlu bijak dalam mengelola pengeluaran agar dapat mencapai ketenangan finansial. Meski terdengar mudah, Gen Z harus konsisten dalam menjalankan pengelolaan keuangan tersebut.

Wakil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PNM, Sularto Aras Hamka, menjelaskan bahwa Gen Z harus mulai peka terhadap pentingnya mengatur keuangan secara detail untuk kehidupan sehari-hari. Hal itu akan berdampak besar pada kesuksesan mereka.

"Untuk kecerdasan keuangan, keinginan untuk kaya itu dulu sebetulnya. Lalu merencanakan hidup dari hari ini untuk meraih itu, baru skill," kata Sularto Aras Hamka dalam acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, ada tiga hal yang wajib diperhatikan oleh Gen Z. Pertama, kemampuan mengatur keuangan. Kedua, kegiatan manajerial. Ketiga, kegiatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

"Teman-teman sehari-hari 24 jam itu ngapain saja. Ini yang ketiga, melancarkan kegiatan-kegiatan spiritual teman-teman bagaimana. Itu juga bagian dari 24 jam," ujarnya.

Sularto menambahkan, Gen Z harus menikmati pengelolaan keuangan yang baik dan detail. Jika sudah terbiasa, berbagai keinginan yang ingin dicapai perlahan akan dapat diwujudkan dari sisi finansial.