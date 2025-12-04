Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Sukses Finansial, Gen Z Harus Menikmati Proses Pengelolaan Keuangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:04 WIB
Tips Sukses Finansial, Gen Z Harus Menikmati Proses Pengelolaan Keuangan
Gen Z harus mulai peka terhadap pentingnya mengatur keuangan secara detail untuk kehidupan sehari-hari. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Generasi Z (Gen Z) dinilai perlu bijak dalam mengelola pengeluaran agar dapat mencapai ketenangan finansial. Meski terdengar mudah, Gen Z harus konsisten dalam menjalankan pengelolaan keuangan tersebut.

Wakil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PNM, Sularto Aras Hamka, menjelaskan bahwa Gen Z harus mulai peka terhadap pentingnya mengatur keuangan secara detail untuk kehidupan sehari-hari. Hal itu akan berdampak besar pada kesuksesan mereka.

"Untuk kecerdasan keuangan, keinginan untuk kaya itu dulu sebetulnya. Lalu merencanakan hidup dari hari ini untuk meraih itu, baru skill," kata Sularto Aras Hamka dalam acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, ada tiga hal yang wajib diperhatikan oleh Gen Z. Pertama, kemampuan mengatur keuangan. Kedua, kegiatan manajerial. Ketiga, kegiatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

"Teman-teman sehari-hari 24 jam itu ngapain saja. Ini yang ketiga, melancarkan kegiatan-kegiatan spiritual teman-teman bagaimana. Itu juga bagian dari 24 jam," ujarnya.

Sularto menambahkan, Gen Z harus menikmati pengelolaan keuangan yang baik dan detail. Jika sudah terbiasa, berbagai keinginan yang ingin dicapai perlahan akan dapat diwujudkan dari sisi finansial.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187819//talkshow-A3yC_large.jpg
Gen Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Bijak Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187792//moneyfestasi-75Ny_large.jpg
Mahasiswa Unsoed Belajar Investasi di Era Digital Lewat Talkshow Moneyfestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/65/3186497//stella-GOHQ_large.jpg
Tips Wamendikti Stella Christie Hadapi Dunia Kerja untuk GenZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186094//isabella_wibowo_strategic_partner_manager_youtube_news_and_broadcaster-Fyqx_large.jpg
Tangkal Konten Hoaks dan Sensitif, YouTube Andalkan Teknologi AI dan Mata Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186098//gen_z-mtKn_large.jpg
Gen Z Umur 20 Tahun Bisa Kena Kanker Kolorektal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186071//wamenkomdigi_nezar_patria_menekankan_seriusnya_ancaman_hoaks-iNMJ_large.jpg
Komdigi Catat Hampir 2.000 Konten Hoaks Sepanjang 2024, Wamen Nezar: Ancaman Serius
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement