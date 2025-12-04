Gen Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Bijak Kelola Uang

JAKARTA – Generasi Z (Gen Z) bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Namun, generasi muda ini perlu paham dan bijak dalam mengelola keuangan, baik saat berbisnis maupun berinvestasi.

Demikian diungkap Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Herman Saheruddin, pada acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Acara ini menghadirkan talkshow “Moneyfestasi” bertajuk Challenge and Opportunity in Digital Era for Gen Z.

“Generasi muda kita diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu investor. Dari sisi demografi, Indonesia termasuk beruntung karena populasi usia muda lebih besar dibandingkan usia lanjut,” kata Herman Saheruddin, Kamis (4/12/2025).

“Jika generasi muda mulai terjun ke dunia usaha, nanti akan menghasilkan pendapatan nasional, berinvestasi di pasar modal, perbankan, dan aset keuangan lainnya. Coba bayangkan besarnya potensi Indonesia yang bersumber dari Gen Z,” tambahnya.

Herman menekankan bahwa yang terpenting, Gen Z tidak boleh salah langkah dalam berbisnis dan berinvestasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki pengetahuan terkait dunia bisnis dan investasi agar bijak dalam menentukan pilihan penempatan dana.

“Jumlahnya banyak, tapi kalau ke jalan yang salah, bukan menjadi bonus demografi, tetapi justru bencana demografi. Pendidikan di kampus penting untuk membekali mereka, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kesadaran akan masa depan bangsa,” ujarnya.

“Gen Z akan menjadi generasi yang menghasilkan pendapatan sekaligus membangun bangsa,” sambung Herman.

Untuk saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 berada pada level 5,04 persen. Herman optimistis, di tahun-tahun mendatang kondisi akan lebih baik jika Gen Z mampu pintar mengelola keuangan.