Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gen Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Bijak Kelola Uang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:12 WIB
Gen Z Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tapi Harus Bijak Kelola Uang
iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Generasi Z (Gen Z) bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Namun, generasi muda ini perlu paham dan bijak dalam mengelola keuangan, baik saat berbisnis maupun berinvestasi.

Demikian diungkap Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Herman Saheruddin, pada acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Acara ini menghadirkan talkshow “Moneyfestasi” bertajuk Challenge and Opportunity in Digital Era for Gen Z.

“Generasi muda kita diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu investor. Dari sisi demografi, Indonesia termasuk beruntung karena populasi usia muda lebih besar dibandingkan usia lanjut,” kata Herman Saheruddin, Kamis (4/12/2025).

“Jika generasi muda mulai terjun ke dunia usaha, nanti akan menghasilkan pendapatan nasional, berinvestasi di pasar modal, perbankan, dan aset keuangan lainnya. Coba bayangkan besarnya potensi Indonesia yang bersumber dari Gen Z,” tambahnya.

Herman menekankan bahwa yang terpenting, Gen Z tidak boleh salah langkah dalam berbisnis dan berinvestasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki pengetahuan terkait dunia bisnis dan investasi agar bijak dalam menentukan pilihan penempatan dana.

“Jumlahnya banyak, tapi kalau ke jalan yang salah, bukan menjadi bonus demografi, tetapi justru bencana demografi. Pendidikan di kampus penting untuk membekali mereka, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kesadaran akan masa depan bangsa,” ujarnya.

“Gen Z akan menjadi generasi yang menghasilkan pendapatan sekaligus membangun bangsa,” sambung Herman.

Untuk saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 berada pada level 5,04 persen. Herman optimistis, di tahun-tahun mendatang kondisi akan lebih baik jika Gen Z mampu pintar mengelola keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187792//moneyfestasi-75Ny_large.jpg
Mahasiswa Unsoed Belajar Investasi di Era Digital Lewat Talkshow Moneyfestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187383//rapimnas_kadin-SgAV_large.jpg
Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%, Ini 5 Rekomendasi untuk Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187358//investasi-mxiW_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi 8% Jadi Target, Investasi Lima Tahun Capai Rp13.032 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187144//grafik-IfMU_large.jpg
3 Jurus BI All Out Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187048//kadin-QtzH_large.jpg
Kadin Optimistis Hadapi Tantangan Global untuk Capai Pertumbuhan 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186702//purbaya-c6UA_large.jpg
Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement