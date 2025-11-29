Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |15:55 WIB
Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kegagalan menciptakan lapangan kerja domestik akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat . (Foto: Okezone.com/Kemenkeu Biro KLI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kegagalan menciptakan lapangan kerja domestik akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi penyebab utama banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memilih bekerja di luar negeri.

“Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, waktu pertumbuhan ekonominya lambat seperti itu kemarin-kemarin,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Bendahara negara itu secara eksplisit mengkritik persepsi yang ada di kalangan ekonom.

“Jadi, ada salah persepsi di antara ekonom-ekonom kita bahwa tumbuh 5 persen adalah maksimal buat kita. Di atas 5 persen, diperlambat lagi ke 5 persen,” kata Purbaya.

Purbaya meyakini potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melampaui 5 persen. Ia memproyeksikan ada peluang ekonomi nasional menembus 6,7 persen year-on-year (yoy) atau lebih.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Adapun Purbaya optimistis bahwa melalui program Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada perbaikan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta penguatan manajemen fiskal dan moneter, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik.

“Kita harapkan nanti dengan program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo, dengan perbaikan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Isu WNI yang mencari kerja di luar negeri sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika. Politikus Partai Gerindra tersebut memaparkan kondisi di daerah pemilihannya, di mana banyak warga merantau demi upah yang jauh lebih besar, mencontohkan upah di Taiwan mencapai Rp20 juta, Korea Selatan Rp30 juta, hingga Jepang yang menembus Rp49 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186670//purbaya-hgL3_large.jpg
Pengusaha Sawit Diminta Tertib Bayar Pajak, Purbaya: Kalau Ada Masalah Lapor ke Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186643//kadin-8dPW_large.jpg
Jelang Rapimnas 2025, Kadin Siapkan 5 Strategi Prioritas dari Perluasan Lapangan Kerja hingga Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186271//purbaya-Kpaz_large.jpg
Purbaya Pastikan Defisit APBN 2025 Aman dan Optimis Shortfall Pajak Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186226//purbaya-YliG_large.jpg
BLT Kesra Cair, Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7% di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186180//grafik-Ib4Q_large.jpg
Penopang Ekonomi RI, Efisiensi-Kecepatan Distribusi Kunci Keberhasilan Industri FMCG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement