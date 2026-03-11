Advertisement
Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah, Filosofi Memuliakan Manusia Jadi Sorotan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |12:53 WIB
Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah, Filosofi Memuliakan Manusia Jadi Sorotan
Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah, Filosofi Memuliakan Manusia Jadi Sorotan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Produktivitas Indonesia saat ini masih berada di bawah 10 persen dari rata-rata negara Asia Tenggara dan bahkan tertinggal sekitar 50 tahun dari Jepang. Untuk itu dibutuhkan penguatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa peningkatan produktivitas perlu dimulai dari perubahan cara pandang dalam memaknai manusia sebagai pusat dari proses kerja dan pembangunan ekonomi.

"Kita harus memulai dari filosofi memuliakan manusia. Karena itu, produktivitas perlu dimaknai sebagai cara pandang, cara kerja, alat kerja, dan budaya kerja,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta. Rabu (11/3/2026).

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Yunus Triyonggo menyampaikan bahwa penguatan produktivitas nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas profesional. 

"Mengingat produktivitas Indonesia saat ini masih berada di bawah 10 persen dari rata-rata negara Asia Tenggara dan bahkan tertinggal sekitar 50 tahun dari Jepang, inisiatif One Company One Productivity Coach menjadi langkah penting untuk mendorong perusahaan membangun kapasitas internal serta meningkatkan daya saing” jelasnya.

Untuk mendukung akselerasi Gerakan Produktivitas Nasional yang dicanangkan oleh Kemnaker program “Coaching for Productivity” ini akan digelar setidaknya di 10 kota di Indonesia untuk menghasilkan jajaran Productivity Coach yang terkualifikasi secara profesional di berbagai perusahaan.

Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah
Produktivitas Tenaga Kerja RI Masih Rendah
 

