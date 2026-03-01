Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Multiplier Effect Program Gentengisasi Bisa Buka Lapangan Kerja Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |16:02 WIB
Multiplier Effect Program Gentengisasi Bisa Buka Lapangan Kerja Baru
Multiplier Effect Program Gentengisasi Bisa Buka Lapangan Kerja Baru (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan potensi efek domino (multiplier effect) yang luas dari program gentengisasi.

Kebijakan gentengisasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik rumah rakyat, tetapi juga memicu pertumbuhan masif pada sektor UMKM, penyerapan tenaga kerja, hingga industri pembiayaan nasional.

Ara menggarisbawahi adanya celah besar antara kapasitas produksi pengrajin saat ini dengan kebutuhan proyek perumahan yang akan datang, yang justru menjadi peluang bagi pembukaan lapangan kerja baru.

"Untuk satu rumah butuh sekitar 480 genteng. Kalau ada 6.000 rumah, berarti perlu sekitar 2,9 juta genteng. Produksi sekarang belum cukup. Artinya apa? Harus tambah tenaga kerja,” ujar Ara di Brilian Club, Jumat (27/2/2026).

Sebagai gambaran, saat ini rata-rata pengusaha genteng menengah mempekerjakan antara 100 hingga 200 orang dengan kapasitas produksi tahunan 300 ribu sampai 500 ribu genteng.

 

