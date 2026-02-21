Ini Lokasi Upgrade Skill Pekerja, Andalkan Ijazah Tak Cukup

Ini Lokasi Upgrade Skill Pekerja, Andalkan Ijazah Tak Cukup (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis lokasi 21 balai pelatihan vokasi dan 13 satuan pelayanan (satpel) di seluruh Indonesia. Dengan adanya lokasi ini memudahkan para pekerja untuk meng-upgrade skill.

"Upgrade skill enggak harus pindah kota. Karena sekarang, Pelatihan Vokasi sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia lewat 21 Balai Pelatihan Vokasi dan 13 Satuan Pelayanan," tulis akun Instagram Kemnaker, Jakarta.

Lokasi Pelatihan Vokasi

Lokasi 21 balai pelatihan vokasi dan 13 satuan pelayanan (satpel) ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

"Dari barat sampai timur, kesempatan belajar makin dekat dan makin mudah dijangkau," tulisnya.