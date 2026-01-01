Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax hingga Dexlite per 1 Januari 2026

JAKARTA – Harga BBM Pertamina Turun per 1 Januari 2026. Harga Pertamax turun dari Rp12.750 menjadi Rp12.350 per liter pada awal tahun baru ini.

Selain itu, harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.750 menjadi Rp13.400 per liter. Kemudian Pertamax Green dari Rp13.500 turun menjadi Rp13.150 per liter.

Lalu harga Dexlite dari Rp14.700 turun menjadi Rp13.500 per liter. Harga Pertamina Dex juga turun dari Rp15.000 menjadi Rp13.600 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan dengan mengacu pada formula harga dari pemerintah serta mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia, seperti Argus atau Mean of Platts Singapore (MOPS), dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Penyesuaian harga ini kami lakukan secara berkala, dan tetap menjadikan harga Pertamax Series dan Dex Series sebagai yang paling kompetitif," ujar Roberth, Kamis (1/1/2026).

Berikut harga BBM Non-Subsidi yang berlaku mulai 1 Januari 2026:

Pertamax : Rp12.350/liter

Pertamax Green 95 : Rp13.150/liter

Pertamax Turbo : Rp13.400/liter

Dexlite : Rp13.500/liter

Pertamina Dex : Rp13.600/liter

Harga tersebut dapat bervariasi di tiap daerah sesuai dengan besaran PBBKB masing-masing provinsi. Harga yang tercantum di atas berlaku seragam di wilayah dengan PBBKB 5%.

Harga BBM Non-Subsidi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (PBBKB 7,5%) mulai 1 Januari 2026:

Pertamax : Rp12.500/liter

Pertamax Turbo : Rp13.400/liter

Dexlite : Rp13.800/liter

Pertamina Dex : Rp13.900/liter

Harga BBM Non-Subsidi di Provinsi Sumatera Barat (PBBKB 10%) mulai 1 Januari 2026:

Pertamax : Rp12.800/liter

Pertamax Turbo : Rp13.700/liter

Dexlite : Rp14.100/liter

Pertamina Dex : Rp14.200/liter