Update Harga BBM Vivo Turun per 1 Januari 2026

Harga bahan bakar di SPBU Vivo turun per 1 Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Instagram SPBU Vivo)

JAKARTA - Harga bahan bakar di SPBU Vivo turun per 1 Januari 2026. Sebelumnya, Pertamina, Shell, dan BP juga menurunkan harga BBM di awal tahun baru 2026.

Mengutip Instagram SPBU Vivo, Rabu (1/1/2026), Revvo 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter. Kemudian, Diesel Primus turun dari Rp15.250 menjadi Rp13.610 per liter.

Berikut daftar harga BBM Vivo per 1 Januari 2026:

Revvo 92 Rp12.700 per liter

Diesel Primus Rp13.610 per liter.

Sebelumnya, BP Indonesia memutuskan harga BBM BP 92 turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.500 per liter. Kemudian, harga BBM Ultimate turun dari Rp13.630 menjadi Rp13.190 per liter.

Selain itu, BP juga menurunkan harga BBM Ultimate Diesel dari Rp15.250 menjadi Rp13.860 per liter.