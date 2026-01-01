JAKARTA - Harga bahan bakar Shell turun per 1 Januari 2026. Paling murah dijual Rp12.700 per liter.
Shell memutuskan untuk menurunkan harga BBM Shell Super dari Rp13.000 menjadi Rp12.700 per liter.
Tak hanya itu, harga BBM Shell V-Power dari Rp13.640 turun menjadi Rp13.190 per liter.
Harga V-Power Nitro+ dari Rp13.890 turun menjadi Rp13.480 per liter. Serta harga BBM V-Power Diesel menjadi Rp13.860 dari sebelumnya Rp15.250 per liter.
Shell Super di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur Rp12.700 per liter.