Pemerintah Awasi Mutu Produk Perikanan dari Hulu-Hilir di Libur Nataru

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan produk kelautan perikanan di sejumlah daerah Indonesia. Pengawasan ini untuk memastikan keamanan produk ikan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya di momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menjelaskan telah mengerahkan unit teknis di daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan. Di antaranya unit teknis di Palembang dengan wilayah kerja Sumatera Selatan, serta unit teknis Ambon dengan wilayah kerja Maluku.

“Inspektur Mutu kami turun langsung ke sentra - sentra kegiatan perikanan masyarakat seperti pelabuhan perikanan, tempat lelang ikan, pasar ikan tradisional, dan supermarket,” ungkap Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Kegiatan pengawasan di moment Nataru ini bersinergi dengan instansi lain seperti BPOM dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Pengawasan mutu di Palembang, contohnya menyasar 4 titik lokasi yaitu Pasar Alang-Alang Lebar, Pasar Pal Limo, Farmer Market PTC Mall, dan Supermarket JM Sukarami. Sementara itu, di Ambon, Maluku Tim Badan Mutu KKP bersama BPOM dan Pemda melaksanakannya di hulu dan hilir yaitu Pelabuhan Ambon serta Pasar Tradisional Mardika.

Target pengawasan atau monitoring pihaknya mencakup penerapan sanitasi dan higiene, penanganan ikan yang baik, kesegaran ikan atau organoleptik, rantai dingin, kebersihan sarana prasarana dan air bersih. Kemudian timnya melakukan pengujian lab terhadap produk yang meliputi uji mikrobiologi pangan, histamin, formalin, serta penyakit ikan yang dapat merusak kualitas dan kelayakan konsumsi.