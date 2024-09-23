Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan Perikanan RI Surplus Rp51,8 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |15:06 WIB
Neraca Perdagangan Perikanan RI Surplus Rp51,8 Triliun
Surplus Neraca Perdagangan Perikanan. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat neraca perdagangan perikanan Indonesia surplus USD3,41 miliar atau setara Rp51,8 triliun pada Januari-Agustus 2024.

KKP juga memastikan impor hanya berlaku untuk komoditas perikanan yang tidak memiliki substitusi lokal dan dibutuhkan oleh industri pengolahan spesifik, serta untuk keperluan hotel, restoran dan katering (horeka). ⁠

Kebijakan terkait impor diatur secara ketat melalui sejumlah regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, dan Permen KP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana diubah melalui Permen KP Nomor 14 Tahun 2024.

"Semua regulasi ini dalam rangka pengendalian impor dan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada nelayan dan pembudidaya sekaligus proteksi terhadap ikan lokal," tegas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo di Jakarta, Senin (23/9/2024).

⁠Budi mengatakan mekanisme impor terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) yang memudahkan pengawasan dan transparansi dalam proses impor. ⁠Adapun pengawasan terhadap impor perikanan melibatkan sejumlah instansi seperti Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

"Artinya pengawasan ini dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa impor digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk kebutuhan pengolahan atau konsumsi," tuturnya.

Sementara keputusan impor dilakukan melalui koordinasi antar lembaga terkait yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Budi menambahkan, dalam prakteknya juga dilakukan peninjauan rutin untuk menyesuaikan pasokan dan kebutuhan dalam negeri.

"Pelaksanaan impor ikan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal," jelas Budi.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Agustus 2024, beberapa komoditas impor meliputi makarel mengalami penurunan 60,82%), rajungan-kepiting jenis tertentu turun 26,18%, ikan cod turun 17,04%), dan tepung ikan turun 24,48%) apabila dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192847/olahan_ikan-CF8O_large.jpg
Tips Milih dan Ngolah Ikan di Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192036/kkp-M4ax_large.jpg
Pemerintah Awasi Mutu Produk Perikanan dari Hulu-Hilir di Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165097/perikanan-uaE8_large.jpg
RI Gagas Lembaga Pemeriksa Halal Produk Perikanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/320/3099803/permintaan-ikan-meningkat-jelang-akhir-tahun-pedagang-raup-banyak-cuan-D8nGwVTjuf.jpg
Permintaan Ikan Meningkat Jelang Akhir Tahun, Pedagang Raup Banyak Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/320/3059969/ri-musnahkan-23-alat-tangkap-ikan-ilegal-XJAworLxoD.jpg
RI Musnahkan 23 Alat Tangkap Ikan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026284/sejahterakan-nelayan-ri-gandeng-brunei-kembangkan-sektor-perikanan-Y3qU0lJulJ.jpeg
Sejahterakan Nelayan, RI Gandeng Brunei Kembangkan Sektor Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement