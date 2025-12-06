Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |19:17 WIB
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
Menteri KKP (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Padang, Sumatra Barat, Sibolga dan Tapuli Tengah, Sumatra Utara serta Lhokseumawe Aceh. Kali ini, KP. Orca 05 yang mengangkut 60 ton paket bantuan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara pada Sabtu (6/12/2025).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, ini merupakan trip keenam pengiriman yang telah dilakukan KKP. Paket bantuan yang dikirim berasal dari donasi para pegawai KKP, serta partisipasi berbagai pihak termasuk dari instansi kementerian/lembaga lainnya.

“Selain dari KKP, ada juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pariwisata, dari influencer Atta Halilintar, serta masyarakat kelautan perikanan di sekitar ini yang secara sukarela menitipkan barang bantuan untuk kita bawa ke sana,” ungkap Menteri Trenggono di lokasi.

KKP telah membentuk Tim Satgas dengan tim tersebar di titik-titik lokasi bencana. Di lokasi, tim KKP menggunakan starlink untuk menginformasikan kebutuhan apa saja yang paling diperlukan di lapangan.

Menurutnya, satgas telah bergerak cepat dengan mengerahkan armada kapal pengawas dan pesawat patroli untuk mendistribusikan bantuan secara bertahap ke wilayah paling terdampak. 

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal PSDKP (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana KKP memaparkan bahwa selain mengerahkan logistik, KKP juga membuka penggalangan donasi pakaian layak pakai yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak para korban.

 

Halaman:
1 2
