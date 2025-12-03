Advertisement
HOT ISSUE

Menhub Pastikan Perbaikan Simpul Transportasi Pasca Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |12:31 WIB
Menhub Pastikan Perbaikan Simpul Transportasi Pasca Bencana Sumatera
Menhub Dudy Pastikan Perbaikan Simpul Transportasi Pasca Bencana (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan perbaikan sejumlah simpul transportasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Adapun wilayah yang dikunjungi yakni kota Medan, di Sumatra Utara dan kota Lhokseumawe, di Aceh.

Di Medan, Menhub meninjau Pelabuhan Belawan yang menjadi lokasi berlabuhnya KN Berhala milik Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Belawan, yang mengangkut bantuan logistik dari Kementerian Perhubungan dan berbagai pihak untuk korban bencana di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya. 

Menhub menuturkan bahwa proses pengangkutan logistik ke kapal tersebut berjalan lancar, sehingga dapat segera didistribusikan ke wilayah terdampak. 

Menhub juga berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membahas perbaikan sarana dan prasarana transportasi yang mengalami kerusakan di wilayah Sumatra Utara. 

Dia mengatakan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan demi mendukung mobilitas masyarakat serta membantu kelancaran distribusi barang.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Kemenhub menerjunkan KN Berhala dan menyiagakan lima pesawat berdimensi kecil untuk menyalurkan bantuan, khususnya ke daerah-daerah terpencil. Satu hal yang tak kalah penting, kehadiran kami di sini juga untuk mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana transportasi yang rusak akibat bencana, sehingga dapat berjalan dengan lancar,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/12/2025).

 

