Percepat Distribusi Bantuan, Pelita Air Gratiskan Biaya Kargo ke 3 Bandara di Sumatera

JAKARTA - Pelita Air menyediakan layanan pengiriman logistik gratis menuju tiga bandara utama di Sumatra. Seperti Kualanamu (KNO), Padang (PDG), dan Banda Aceh (BTJ). Program ini untuk mendukung percepatan distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.

Program pengiriman kargo gratis melalui kolaborasi Pelita Air dengan PT Pos Logistik Indonesia. Inisiatif ini menyasar wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang membutuhkan dukungan logistik dalam proses pemulihan pascabencana.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, menyatakan program ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami memahami dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi hal yang sangat krusial. Melalui Program Kargo Gratis ini, Pelita Air ingin hadir dan berkontribusi secara langsung agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sumatra,” ujar Dendy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan kolaborasi dengan Pos Logistik menjadi langkah strategis untuk memastikan proses distribusi berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

“Kami berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.