Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Fakta Revisi Tata Ruang dan Jaminan Sertifikat Tanah Korban Bencana Sumatera

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:03 WIB
3 Fakta Revisi Tata Ruang dan Jaminan Sertifikat Tanah Korban Bencana Sumatera
Menteri ATR Nusron (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah menyusun dan merevisi Rencana Tata Ruang (RTR) di Pulau Sumatera. Khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Proses ini dijelaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta.

Berikut fakta-fakta revisi tata ruang dan jaminan sertifikat tanah korban bencana Sumatera yang dirangkum Okezone, Sabtu (24/1/2026). 

1. Revisi RTR Kawasan Strategis

Nusron menyampaikan bahwa revisi RTR Kawasan Strategis Pulau Sumatera saat ini masih menunggu penetapan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Aceh dan Sumatera Utara masih dalam tahap revisi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025,” ujar Menteri Nusron.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menguraikan progres RTRW di tingkat kabupaten/kota secara rinci. Di Provinsi Aceh, dari total 23 kabupaten/kota, sebanyak 4 kabupaten/kota telah menetapkan Perda RTRW terbaru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/470/3196572/rumah_subsidi-WL2U_large.jpg
Pemerintah Targetkan Tak Ada Korban Bencana Sumatera Tinggal di Pengungsian pada Bulan Ramadhan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195862/mentan_amran-jfYB_large.jpg
Amran Pastikan Stok Beras di Aceh Tinggi meski Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195338/jembatan-YhuK_large.jpeg
Sempat Terputus Akibat Banjir, Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh Dibangun Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195203/pelita_air-pXhR_large.JPG
Percepat Distribusi Bantuan, Pelita Air Gratiskan Biaya Kargo ke 3 Bandara di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/470/3194465/pascabencana_di_sumatera-LTv3_large.jpg
Alat Berat Dikerahkan, Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Sumatera Dikebut Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193619/bencana_di_sumatera_dan_aceh-Zhap_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Picu Lonjakan Inflasi di Sumatera dan Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement