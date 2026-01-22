Advertisement
HOT ISSUE

Ke Aceh Tamiang, AHY Pastikan Hunian Sementara dan Infrastruktur Dasar Pascabencana

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:14 WIB
Ke Aceh Tamiang, AHY Pastikan Hunian Sementara dan Infrastruktur Dasar Pascabencana
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang. Dirinya meninjau langsung kemajuan pemulihan serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana.

Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan dan peresmian Rumah Hunian Sementara (Huntara) di Aceh Tamiang yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan dampak bencana sekaligus memastikan ketersediaan hunian sementara yang mengedepankan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan, dengan standar kelayakan tersedianya air bersih, sanitasi dan MCK, drainase, listrik dan penerangan, serta akses jalan yang memadai.

Selanjutnya, AHY meninjau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karang Baru di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Karang Baru. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan serta agar proses belajar-mengajar dapat segera berjalan pascabencana.

Pada agenda berikutnya, AHY meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Air Bersih Karang Baru yang berkapasitas 100 liter/detik, sekaligus meninjau infrastruktur penyaluran air bersih dari SPAM menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang. Dalam peninjauan tersebut dilakukan pengecekan terhadap kemajuan perbaikan jaringan perpipaan, termasuk pemancangan pipa baru untuk menggantikan pipa lama yang rusak akibat bencana. Langkah ini bertujuan memastikan kontinuitas pasokan dan kestabilan kualitas air bersih, serta keandalan listrik untuk mendukung operasional fasilitas pelayanan publik, khususnya RSUD.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan RSUD Aceh Tamiang, yang difokuskan pada kondisi infrastruktur pendukung, terutama sistem penyaluran air bersih sebagai bagian vital dalam pelayanan kesehatan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih demi meningkatkan kualitas layanan RSUD dalam pemenuhan kebutuhan air bersih pada ruangan yang sudah beroperasi.

 

