Kunker ke Singkawang, Menko AHY Hadiri Perayaan Cap Go Meh hingga Cek Pembangunan Infrastruktur

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:04 WIB
SINGKAWANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada Senin–Selasa, 2–3 Maret 2026. Menko AHY menghadiri perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang sekaligus memastikan pembangunan berbagai infrastruktur strategis berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Senin (2/3/2026) dengan kedatangan di Bandara Singkawang, dilanjutkan peninjauan proyek akses jalan Bandara Singkawang guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, Menko AHY meninjau Proyek Sekolah Rakyat di Jalan Sagatani, Pangmilang, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Agenda hari pertama dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat serta kunjungan ke Ramadan Fair atau Pasar Takjil resmi Pemerintah Kota Singkawang di Taman Burung. Menko AHY juga berbuka puasa dan melaksanakan salat Magrib di Masjid Raya Singkawang.

Setelah salat Tarawih, Menko AHY berdiskusi bersama generasi Z dan milenial dari berbagai unsur mahasiswa dan kampus di Kota Singkawang, di Kafe Aming, untuk menyerap aspirasi terkait isu pembangunan dan tantangan masa depan daerah.

Pada Selasa (3/3/2026), Menko AHY menghadiri pembukaan Festival Cap Go Meh dan menyaksikan Pawai Tatung yang menjadi ikon budaya Kota Singkawang serta daya tarik wisata nasional. Kehadiran Menko AHY dalam perayaan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa yang telah lama menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya daerah.

 

