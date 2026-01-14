Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sempat Terputus Akibat Banjir, Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh Dibangun Permanen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |12:44 WIB
Sempat Terputus Akibat Banjir, Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh Dibangun Permanen
Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh Dibangun Permanen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum di Aceh. Hal ini untuk memastikan konektivitas pada Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara kembali terjaga setelah Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang sempat terputus akibat bencana banjir bandang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, konstruksi  jembatan permanen rencananya akan dimulai pada 20 Januari 2026. 

Dia menyebut menjaga konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat perannya yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

"Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2026).

Jembatan Krueng Tingkeum berlokasi di Kota Bireuen pada ruas Batas Bireuen–Aceh Utara (Lintas Timur) yang menghubungkan wilayah Bireuen dengan Kota Lhokseumawe. 

Jembatan eksisting memiliki panjang total 120 meter dengan tiga bentang dan struktur gelagar baja, yang dibangun pada tahun 2017. Jembatan ini mengalami kerusakan dan terputus akibat banjir pada 26 November 2025.

 

1 2
