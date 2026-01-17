Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Pastikan Stok Beras di Aceh Tinggi meski Terdampak Bencana

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:59 WIB
Amran Pastikan Stok Beras di Aceh Tinggi meski Terdampak Bencana
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan ketahanan pangan nasional dalam kondisi aman, termasuk di Provinsi Aceh yang hingga saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana banjir bandang.

Menurutnya, stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 3 juta ton, dan Provinsi Aceh sendiri memiliki cadangan beras tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.

“Stok beras nasional kita saat ini sekitar 3,2 juta ton. Termasuk di Aceh, stoknya sangat kuat, bisa untuk 3 hingga 6 bulan ke depan. Tersedia, jadi saudaraku, sahabatku yang terdampak bencana, pangan tidak ada masalah di tiga provinsi. Bahkan seluruh Indonesia,” kata Mentan Amran, Sabtu (17/1/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan percepatan pemulihan sektor pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi pangan. Ia menyebut, khusus Aceh saat ini masih tersedia sekitar 70 ribu ton beras di gudang Bulog, seiring dengan kembali berjalannya proses penyerapan gabah petani.

Tercatat, total stok beras yang dikelola Perum Bulog di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 106,7 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh memiliki stok terbesar, yakni 71,3 ribu ton; disusul Sumatera Utara 25,7 ribu ton; dan Sumatera Barat 9,7 ribu ton.

Secara nasional, stok beras Bulog tercatat mencapai 3,35 juta ton, yang terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 128 ribu ton. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195338/jembatan-YhuK_large.jpeg
Sempat Terputus Akibat Banjir, Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh Dibangun Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195203/pelita_air-pXhR_large.JPG
Percepat Distribusi Bantuan, Pelita Air Gratiskan Biaya Kargo ke 3 Bandara di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/470/3194465/pascabencana_di_sumatera-LTv3_large.jpg
Alat Berat Dikerahkan, Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Sumatera Dikebut Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193619/bencana_di_sumatera_dan_aceh-Zhap_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Picu Lonjakan Inflasi di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192259/jembatan-kahd_large.jpg
Pemerintah Siapkan Pembangunan Jembatan Perintis di Aceh Tamiang, Membentang 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192255/jembatan-MUrE_large.jpg
Jembatan Darurat Krueng Tingkem Dibuka, Akses ke Banda Aceh Kembali Terhubung 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement