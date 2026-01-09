Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Alat Berat Dikerahkan, Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Sumatera Dikebut Pascabencana

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |15:13 WIB
Alat Berat Dikerahkan, Pemulihan Akses Jalan dan Jembatan di Sumatera Dikebut Pascabencana
Pascabencana di Sumatera (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Puluhan alat berat dikerahkan untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang sempat terputus akibat longsor dan banjir bandang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk memastikan mobilitas warga serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Fokus penanganan dilakukan secara paralel, terutama pada sektor sumber daya air dan konektivitas jalan nasional.

"Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Infrastruktur sumber daya air harus kembali berfungsi agar aktivitas warga pulih dan risiko bencana lanjutan dapat ditekan," ujar Dody dalam keterangan resmi, Jumat (9/1/2026).

Di lapangan, Hutama Karya mendukung pekerjaan darurat di sejumlah titik strategis yang berdampak langsung terhadap akses transportasi. Di Pidie Jaya, alat berat seperti excavator dimobilisasi untuk membersihkan material longsor. Sementara di Takengon, penanganan Jembatan Krueng Pelang diperkuat dengan pemasangan Jembatan Bailey serta dukungan crane, wheel loader, dan dump truck.

Dukungan juga dilakukan pada ruas Gayo Lues–Blangkejeren dengan pengerahan belasan unit excavator dan wheel loader guna mempercepat penanganan badan jalan. Pada wilayah Lawe Alas, Natam, Ketambe, dan Kampung Simpur, pekerjaan mencakup perbaikan jalan akses serta pembangunan tanggul sungai untuk mengamankan jalur transportasi dari ancaman banjir.

Pada koridor Gayo Lues–Kutacane, penanganan dilakukan di Jembatan Lawe Penanggalan dan Jembatan Mengkudu I, termasuk pengalihan aliran sungai, pembuatan tanggul, pemindahan jalan akses sementara, serta perbaikan badan jalan yang terdampak erosi.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193619/bencana_di_sumatera_dan_aceh-Zhap_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192259/jembatan-kahd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/470/3192255/jembatan-MUrE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191867/bantuan_bencana_di_aceh-2gob_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191353/mentan_amran_dan_gubernur_aceh_mualem-Yp3q_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190303/wamenkeu_soal_bantuan_bencana_sumatera-uZ97_large.jpg
