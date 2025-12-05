Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim Sebut Bencana di Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:04 WIB
Hashim Sebut Bencana di Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
Hashim soal Bencana Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti penyebab bencana yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Menurutnya, bencana tersebut bukan hanya dipicu oleh perubahan iklim ekstrem, tetapi juga diperparah oleh ulah manusia yang merusak lingkungan.

Hashim menjelaskan krisis iklim saat ini terjadi secara global dan memberikan dampak besar terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan situasi ini akan terus memberikan dampak buruk  jika manusia tidak menjaga lingkungan.

“Dampak negatif daripada perubahan iklim yang dahsyat, luar biasa, dan mengakibatkan ribuan korban, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara tetangga. Dan saya kira, dengan sedih saya bisa katakan bahwa ini akan terus-menerus terjadi. This is going to keep on, inevitable. Selama manusia tidak menjaga lingkungan kita,” ujarnya di Jakarta. Jumat (5/12/2025).

Hashim menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, di mana intensitas lima tahun hujan turun hanya dalam lima hari m tetapi juga diperburuk oleh tindakan manusia seperti penggundulan hutan dan pengelolaan lahan yang buruk.

"Ini kombinasi perubahan iklim dan juga kenakalan manusia. Ini bukan hanya perubahan iklim saja, curah hujan dalam lima tahun itu jatuh dalam lima hari ya. Tapi itu diakibatkan dan diperburuk dengan ulah manusia, dengan kenakalan manusia, penggundulan, tidak dijaga," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
