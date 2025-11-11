Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti kuatnya posisi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, menyusul rilis pertumbuhan ekonomi Kuartal III-2025 yang mencapai 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Airlangga, capaian pertumbuhan 5,04 persen tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang solid. Angka ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN maupun G20.

"Capaian ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN ataupun G20, seperti Arab Saudi hampir sama dengan kita 5,0 persen, Tiongkok 4,8 persen tahunan atau year on year," ujar Airlangga secara daring di acara Hari Retail Nasional oleh APRINDO di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Airlangga menambahkan bahwa prospek ekonomi Indonesia juga meningkat. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Managing Director Chris Talina menyebut Indonesia sebagai "bright spot" atau titik cerah di tengah ketidakpastian global.

"Outlook ekonomi kita juga naik, IMF bahkan Chris Talina, Managing Directornya, mengatakan di tengah ketidakpastian Indonesia adalah sebagai bright spot," tutur Airlangga.

Airlangga menegaskan momentum positif ini harus terus dijaga melalui keberlanjutan hilirisasi industri, penguatan program belanja nasional, dan perlindungan sosial.