HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |09:18 WIB
Ekonomi RI Kuartal III-2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2025 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy). 

Angka ini lebih rendah dari 5,12 persen di kuartal II 2025.

Berikut fakta-fakta Ekonomi Indonesia melambat di Kuartal III-2025 yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/11/2025). 

1. Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada kuartal III-2025 atas dasar harga berlaku Rp6.060 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04 persen,” kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS.

 

Telusuri berita finance lainnya
