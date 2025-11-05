Advertisement
HOT ISSUE

Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |21:09 WIB
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku optimis pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 5,2 persen hingga akhir tahun 2025.

“Pemerintah optimis (pertumbuhan ekonomi 5,2 persen),” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia mengatakan, momentum seperti ini harus terus dijaga hingga akhir tahun mendatang. “Relatif kita harus jaga momentum ke Q4,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 berdasarkan produk domestik bruto ( PDB ) tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Angka ini lebih rendah dari 5,12% di kuartal II 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku Rp6.060 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp3.444,8 triliun. 

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04 persen,” kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (5/11/2025).

 

