HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |16:28 WIB
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 yang tumbuh 5,04 persen menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.

Pemerintah, lanjut dia, masih optimistis dapat mencapai target pertumbuhan 5,2 persen di akhir tahun.

“Ya, dengan angka yang 5,04 persen itu berarti kita bisa menjaga di level 5 persen. Dibandingkan kuartal yang lalu juga jauh lebih baik. Di kuartal year on year ya,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).

Airlangga menyatakan untuk memperkuat pertumbuhan di kuartal IV, pemerintah akan mengandalkan peningkatan konsumsi rumah tangga dan penyaluran berbagai stimulus fiskal.

“Nah, upaya kita perlu lakukan di Kuartal IV itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2 persen bisa dicapai,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendorong konsumsi, termasuk melalui bantuan sosial (bansos) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Ya, kita kan menggelontorkan bansos dan nilainya kan hampir 30 triliun. Kalau konsumsi relatif spike ya di kuartal keempat,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
