Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin dan Inggris Bahas Peluang Investasi dari Sektor Kesehatan hingga Energi Terbarukan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:32 WIB
Kadin dan Inggris Bahas Peluang Investasi dari Sektor Kesehatan hingga Energi Terbarukan
Kadin dan Inggris Bahas Peluang Investasi dari Sektor Kesehatan hingga Energi Terbarukan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima kunjungan Delegasi Parlemen Inggris (BGIPU) KBRI London di Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas beragam peluang investasi mulai dari sektor kesehatan hingga energi terbarukan.
"Kita baru saja tadi diskusi dengan kawan-kawan dari Inggris, dari Parlemen, baik House of Commons, House of Lords, disini memikirkan bagaimana bisa meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Inggris," kata Anindya.
"Dan ini melanjuti kunjungan Pak Presiden Prabowo November lalu di mana bertemu dengan Raja dan juga Prime Minister. Saya melihat antara UK ini hubungannya baik, kira-kira USD3 miliar tapi jauh bisa ditingkatkan," lanjutnya.

1. Peluang Investasi

Anindya mengungkap, peluang investasi terbuka sangat lebar baik untuk sektor edukasi maupun kesehatan. Selain itu sektor lain yang punya potensi besar untuk dikerjasamakan adalah renewable energy atau energi terbarukan.
"Mereka juga fokus kepada renewable energy, seperti waktu diumumkan November lalu, British Petroleum atau BP, yang namanya investasi di gas dan juga renewable energy," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185866/kadin-UAqi_large.jpg
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement