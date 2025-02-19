Kadin dan Inggris Bahas Peluang Investasi dari Sektor Kesehatan hingga Energi Terbarukan

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima kunjungan Delegasi Parlemen Inggris (BGIPU) KBRI London di Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas beragam peluang investasi mulai dari sektor kesehatan hingga energi terbarukan.

"Kita baru saja tadi diskusi dengan kawan-kawan dari Inggris, dari Parlemen, baik House of Commons, House of Lords, disini memikirkan bagaimana bisa meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Inggris," kata Anindya.

"Dan ini melanjuti kunjungan Pak Presiden Prabowo November lalu di mana bertemu dengan Raja dan juga Prime Minister. Saya melihat antara UK ini hubungannya baik, kira-kira USD3 miliar tapi jauh bisa ditingkatkan," lanjutnya.

1. Peluang Investasi

Anindya mengungkap, peluang investasi terbuka sangat lebar baik untuk sektor edukasi maupun kesehatan. Selain itu sektor lain yang punya potensi besar untuk dikerjasamakan adalah renewable energy atau energi terbarukan.

"Mereka juga fokus kepada renewable energy, seperti waktu diumumkan November lalu, British Petroleum atau BP, yang namanya investasi di gas dan juga renewable energy," ujarnya.