Cara Klaim Diskon Listrik 50% PLN hingga 30 Oktober 2025

JAKARTA - Masyarakat kembali mendapatkan diskon listrik 50% PT PLN (Persero) berupa promo diskon tambah daya listrik 50% yang berlaku sejak 17 hingga 30 Oktober 2025. Promo diskon tambah daya listrik 50% ini berlaku untuk semua pelanggan PLN.

Diskon listrik berupa promo diskon tambah daya listrik 50% melalui program Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD) dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

Promo diskon tambah daya listrik 50% ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

"Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Melalui diskon listrik berupa promo diskon tambah daya listrik 50% ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50% dari biaya normal.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.