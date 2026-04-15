HOME FINANCE HOT ISSUE

Limbah PLTU, IWIP Sulap FABA Jadi Bahan Konstruksi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:40 WIB
JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) melakukan pengelolaan abu terbang (Fly Ash) dan abu dasar (Bottom Ash) atau FABA dengan penerapan teknologi serta prosedur operasional yang terukur. Hal ini untuk menjaga kualitas lingkungan di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Abu terbang (Fly Ash) merupakan partikel halus hasil pembakaran material yang mengandung mineral, terutama dari penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sedangkan abu dasar (Bottom Ash) merupakan partikel yang lebih berat dan mengendap di dasar tungku pembakaran. Partikel ini memiliki potensi tersebar ke udara apabila tidak dikendalikan secara optimal, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Corporate Environmental Manager IWIP Yofi Safutra menyampaikan IWIP telah menerapkan sistem pengendalian emisi yang dirancang untuk meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

“Fly ash yang dihasilkan dari proses pembakaran ditangkap menggunakan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Teknologi ini berfungsi untuk mengendalikan partikel agar tidak terlepas ke udara bebas,” ujar Yofi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Selain fly ash, IWIP juga mengelola bottom ash, yaitu partikel yang berukuran lebih besar dan mengendap di dasar tungku pembakaran. Material ini dikumpulkan langsung dari sistem boiler dan ditempatkan pada fasilitas penyimpanan yang dirancang khusus guna mencegah potensi penyebaran ke lingkungan.

 

Berita Terkait
Kembangkan Gasifikasi Biomassa, Karimun Jadi Pilot Project Dedieselisasi Nasional
Kembangkan Gasifikasi Biomassa, Karimun Jadi Pilot Project Dedieselisasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210622/biomassa-DFb8_large.jpg
RI Perkuat Rantai Pasok Bioenergi, Sulap Cangkang Sawit Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208941/pltu-rfYh_large.png
Co-firing PLTU, RI Siap Garap Potensi Sorgum untuk Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207333/pln-APER_large.jpg
Pengadaan Batu Bara untuk Keandalan Pasokan Listrik di RI Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205905/biomassa-0CvY_large.jpg
6.700 Ton Cangkang Sawit Dikirim ke PLTU Balikpapan, Kejar Target Biomassa 3,65 Juta Ton 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203986/biomassa-G4Ww_large.jpg
Biomassa untuk PLTU, Ini Cara Perkuat Desa RI Capai Target Net Zero Emission
