Ternyata Ini Manfaat Limbah Abu Batu Bara dari PLTU

JAKARTA - Fly Ash Bottom Ash (FABA) atau biasa disebut sebagai limbah abu batu bara merupakan sebuah material sisa dari proses pembakaran batu bara di PLTU.

FABA dapat bermanfaat menjadi sebuah material kontruksi alternatif pengganti bahan baku dalam penerapan teknologi timbunan pilihan dan lapis fondasi.

Dikutip dari sebuah postingan Instagram @pupr_binamarga pada Minggu (19/11/2023) bahwa pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia mayoritas dipenuhi melalui pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan baku batu bara.

Proses tersebut akan menghasilkan limbah abu batu bara atau FABA.

Hal tersebut telah membuat deposit yang melimpah sehingga mampu berpotensi mencemari lingkungan. Sementara pada sektor jalan membutuhkan alternatif bahan untuk subsitusi material alam yang semakin menipis.

Oleh karena itu, Balai Bahan Jalan telah melakukan pengembangan inovasi dengan memanfaatkan limbah FABA untuk material jalan.