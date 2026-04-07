Dapat Restu Prabowo, Ini Rencana Besar Purbaya Ambil Alih PNM dari Danantara: Jadi Bank UMKM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |07:40 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perkembangan rencana untuk menarik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Rencananya, PNM akan dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan dengan visi transformasi menjadi bank khusus yang berfokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran subsidi bunga KUR yang selama ini disalurkan melalui perbankan komersial.

“Saya sedang propose ke Danantara, PNM kasih ke saya (ke Kementerian Keuangan), nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Purbaya menyoroti beban anggaran subsidi bunga KUR yang mencapai Rp40 triliun setiap tahunnya. Dengan membentuk bank sendiri di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP), pemerintah ingin mengubah dana subsidi yang sebelumnya "hilang" menjadi dana bergulir yang produktif.

“Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun. Analogi saya gini, yaudah, ini saya ambil ke tempat saya, saya jadikan bank, setiap tahun saya setor Rp40 triliun ke dia (PNM). Jadi anggaran saya nggak bertambah, tapi dia meminjamkan sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi Rp40 triliunnya nggak hilang,” katanya.

 

