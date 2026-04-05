Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kisah Inspiratif Seorang Ibu dengan Keterbatasan, Tumbuh dan Bangkit bersama PNM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |13:28 WIB
Kisah Inspiratif Seorang Ibu dengan Keterbatasan, Tumbuh dan Bangkit bersama PNM
PNM bersama Ani Juwariyah. (Foto: dok PNM)
A
A
A

SAMARINDA – Setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkarya terlepas dari bagaimanapun kondisi dan latar belakangnya, termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan. Mendukung inklusivitas tersebut, PNM, sebuah lembaga keuangan plat merah yang berfokus mengupayakan kesejahteraan pada masyarakat kecil hadir mendukung proses pemberdayaan mereka.

PNM memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya menguatkan aspek ekonomi, tetapi juga membantu perempuan prasejahtera, termasuk penyandang disabilitas, untuk lebih percaya diri, mandiri, dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sebuah kisah dari lapangan yang mencerminkan usaha ini hadir dalam sosok Ani Juwariyah, seorang penyandang disabilitas dan juga nasabah PNM Mekaar di Samarinda, Kalimantan Timur, yang dengan ketekunan mengembangkan usaha roti dari rumahnya. Usaha sederhana yang ia rintis perlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya sehingga dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Di sela aktivitasnya, Ani juga mengemban peran sebagai Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kalimantan Timur, di mana ia aktif berkegiatan untuk menguatkan sesama difabel agar percaya diri, berani mencoba, dan tidak menyerah pada stigma melalui kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengungkapkan, “PNM percaya setiap perjuangan, sekecil apa pun, memiliki arti besar. Kisah seperti ibu Ani menjadi pengingat bagi kami bahwa pemberdayaan bukan sekadar program, tetapi tentang menghadirkan harapan dan membuka jalan bagi mereka yang ingin bangkit dari berbagai kalangan dan latar belakang."

"PNM berkomitmen untuk terus memberikan akses dan pendampingan agar setiap nasabah, termasuk penyandang disabilitas, dapat berkembang dan mandiri secara ekonom,” ujarnya.

Dukungan PNM tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan mental, keterampilan, serta jejaring sosial yang mendorong keberlanjutan usaha para nasabah melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU) dalam setiap Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement