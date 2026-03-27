PNM Tumbuhkan Mimpi Generasi Muda sebagai Garda Pemberdayaan Ultra Mikro di Masa Depan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |15:09 WIB
PNM dukung generasi muda jadi garda terdepan pemberdayaan ultra mikro. (Foto: dok PNM)
BANJARBARU — Komitmen PNM untuk terus hadir di tengah masyarakat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro yang telah mencapai total layanan 22,9 juta perempuan, hingga kontribusi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) lewat program PNM Peduli. Di sisi lain, dukungan terhadap pengembangan generasi muda juga dihadirkan melalui sinergi di bidang olahraga bersama Pro Futsal League (PFL) 2026. 

Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Goes to School, sebuah Coaching Clinic yang digelar di SMTK Malinggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melanjutkan rangkaian PNM bersama PFL yang sebelumnya telah diselenggarakan di Kota Tangerang, Jakarta, dan Malang, sebagai bentuk kehadiran yang konsisten dalam mendekatkan akses pembinaan kepada pelajar di berbagai daerah.

Menghadirkan pelatih tim Nasional Futsal Indonesia kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang aplikatif, mulai dari peran PNM di masyarakat Indonesia, teknik dasar hingga pembentukan mental bertanding futsal.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satu peserta menyampaikan apresiasinya, “Awalnya aku cuma mau ikut latihan futsal, tapi ternyata jadi tahu juga tentang peran PNM di Indonesia, keren banget ternyata. Jadi makin terbuka pikirannya, dan semoga suatu saat bisa punya kesempatan untuk kerja di PNM juga.”

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemberdayaan yang lebih menyeluruh. “Kami melihat bahwa generasi muda memiliki potensi besar yang perlu didukung sejak dini. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membuka ruang belajar sekaligus memperkenalkan peluang bagi mereka untuk turut berperan dalam proses pemberdayaan,” ujarnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/11/3209058//ruang_terbuka_hijau-5z4x_large.jpg
Pemprov DKI Perkuat Kualitas Ruang Hijau, Didukung Kontribusi Pajak Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/11/3208912//pt_pegadaian_mencatat_lonjakan_transaksi_emas_selama_periode_ramadan_hingga_lebaran_2026-Iv87_large.jpeg
Investasi Emas Makin Dilirik, Masyarakat Manfaatkan THR untuk Bangun Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/11/3208761//investasi_terbaik-wzJa_large.jpg
5 Investasi Terbaik untuk Pemula yang Berpotensi Menguntungkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/1/3208598//pln_berhasil_amankan_pasokan_listrik_idulfitri-0OFn_large.jpg
PLN Berhasil Amankan Pasokan Listrik saat Salat Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/11/3208552//pnm_menghadirkan_akses_air_bersih_dan_sanitasi_yang_layak_bagi_masyarakat_prasejahtera-NPuX_large.jpeg
Air Bersih untuk Usaha Produktif, Langkah PNM Perkuat Pemberdayaan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/11/3207668//pentas_seni_di_lingkungan_sekolah-PKUQ_large.jpg
Sekolah di Jakarta Tak Lagi Terbebani Pajak Hiburan untuk Pentas Seni
