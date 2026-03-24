HOME FINANCE

Air Bersih untuk Usaha Produktif, Langkah PNM Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |15:00 WIB
PNM menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat prasejahtera. (Foto: dok PNM)
JAKARTA – Bagi PNM, air bukan hanya kebutuhan dasar kehidupan, tetapi juga fondasi penting yang mendukung kesehatan keluarga sekaligus produktivitas ekonomi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, PNM kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat prasejahtera.

PNM memahami bahwa keberlanjutan usaha nasabah tidak hanya ditentukan oleh akses pembiayaan, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari. 

Sepanjang 2025, PNM telah menginisiasi program penyediaan air bersih dan sanitasi di 28 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan sumber air bersih, hingga penguatan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat.

Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat pada aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap produktivitas usaha masyarakat. Banyak nasabah PNM yang menjalankan usaha berbasis rumah tangga seperti usaha kuliner, pengolahan hasil pertanian, maupun produksi kerajinan, yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih sebagai bagian dari proses produksi mereka.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menegaskan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga kualitas hidup masyarakat.

Bagi masyarakat prasejahtera, air bersih memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar kebutuhan dasar. Air adalah sumber kehidupan sekaligus penggerak produktivitas. Banyak nasabah PNM yang menggantungkan aktivitas usahanya pada ketersediaan air, mulai dari usaha kuliner, pertanian kecil, hingga berbagai usaha rumahan. 

“Karena itu, menghadirkan akses air bersih berarti membuka ruang bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat sekaligus meningkatkan kapasitas ekonominya,” ujar Dodot. Lebih lanjut, Dodot menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen PNM untuk menghadirkan pemberdayaan yang berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/11/3207668//pentas_seni_di_lingkungan_sekolah-PKUQ_large.jpg
Sekolah di Jakarta Tak Lagi Terbebani Pajak Hiburan untuk Pentas Seni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/11/3208250//mitra_pengemudi_mempersiapkan_dan_berbagi_makanan_serta_takjil_di_panti_asuhan-w8VZ_large.jpeg
Berbagi Berkah Ramadan, Driver ShopeeFood Kompak Masak untuk Anak-anak Panti Asuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208099//direktur_utama_pln_darmawan_prasodjo_saat_menyapa_para_peserta_mudik_gratis_bumn_2026-Q0qb_large.jpeg
Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik, Tekan Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208097//cerita_nasabah_pnm_mekaar_yang_pulang_kampung_lewat_mudik_gratis_bersama_bumn-Wp9X_large.jpeg
Setelah Dua Tahun Menahan Rindu, Nasabah Mekaar Ini Bisa Mudik Nyaman Bareng PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208058//apel_kelistrikan_nasional-zSJ9_large.jpeg
Apel Kelistrikan Nasional, Dirut PLN: 72.053 Personel Jaga Keandalan Listrik saat Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/1/3208053//astra_tol_cipali_edukasi_buang_sampah-T7on_large.jpg
Wujudkan Mudik Ramah Lingkungan, Astra Tol Cipali Edukasi Pemilahan Sampah di Rest Area
