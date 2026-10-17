Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bio-CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |13:01 WIB
Bio-CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan
Bio-CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan (Foto: Dokumentasi PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Compressed Biomethane Gas (Bio-CNG) mulai dimanfaatkan sebagai bahan bakar campuran di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi primer melalui pemanfaatan gas terbarukan berbasis limbah organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pemanfaatan Bio-CNG di PLTGU Belawan telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pengujian teknis, uji coba operasional, hingga studi kelayakan. Pada 8 Oktober 2026, PLN EPI memulai pengiriman pertama Bio-CNG secara kontraktual untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

"Pada tahap awal, Bio-CNG dipasok dari fasilitas produksi mitra PLN EPI, PT KIS Biofuels Indonesia, dengan proporsi campuran masih di bawah 2% dari total kebutuhan bahan bakar PLTGU Belawan," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Kontribusi awal Bio-CNG terhadap pembangkitan diperkirakan masih di bawah 1-2 megawatt (MW). Implementasi ini menjadi langkah awal untuk menguji pemanfaatan biometana dalam operasional pembangkit sekaligus membuka peluang peningkatan penggunaan gas terbarukan secara bertahap.c

PLN EPI menargetkan peningkatan bauran Bio-CNG secara bertahap hingga mencapai 10% pada 2030. Target tersebut akan didukung melalui pengembangan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok bahan baku, serta perluasan kerja sama dengan mitra industri.

Bio-CNG merupakan bahan bakar gas terbarukan yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik, seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit. Melalui proses pengolahan dan pemurnian, gas metana yang dihasilkan dari limbah tersebut diubah menjadi biometana, kemudian dikompresi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Selain menjadi alternatif substitusi sebagian gas fosil, pemanfaatan Bio-CNG juga berpotensi mengurangi emisi metana dari pengolahan limbah organik apabila gas tersebut ditangkap dan dimanfaatkan secara optimal.

Hokkop menjelaskan, PLN EPI selanjutnya menjajaki pengembangan fasilitas produksi Bio-CNG melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari pemilik pabrik kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku, perusahaan teknologi pengolahan biogas, hingga mitra investasi.

"Perlu banyak mitra untuk penyediaan bahan baku, perlu juga mitra teknologi, dan mitra investasi bersama untuk mendukung pengembangan BioCNG," kata Hokkop.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pengembangan Bio-CNG yang besar karena ketersediaan limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan. Dengan sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber POME, pengembangan biometana dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah industri.

Hokkop menilai, apabila sekitar 300 pabrik kelapa sawit dapat dilibatkan dalam pengembangan rantai pasok Bio-CNG, peluang pemanfaatan gas terbarukan pada pembangkit PLN akan semakin luas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/455/3247199/biomassa-ZBYh_large.jpg
Rantai Pasok Biomassa, Pengusaha Daerah Diajak Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai Ekonomis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246408/pipa_gas-Ly0k_large.jpg
Gas Natuna Selangkah Lagi Mengalir ke Batam, Siap Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242117/pln-zJxv_large.jpg
Kurangi Penggunaan BBM, Jaringan LNG untuk Pembangkit 477 MW di Nusa Tenggara Dikembangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238323/sampah-zfaj_large.jpg
PSEL Rp3 Triliun Resmi Dibangun, 'Gunung' Sampah Bakal Menyusut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232590/biomassa-TQ72_large.jpg
90 Persen Pembangkit Listrik Energi Fosil, Ini Syarat Biomassa di RI Berhasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231767/bioenergi-iBaf_large.jpg
Ekosistem Bioenergi Diperkuat, Dorong Investasi dan Kepastian Pasokan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement