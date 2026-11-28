Ini Strategi Jaga Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat strategi pengamanan pasokan batu bara untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah ini dilakukan seiring dengan proyeksi kebutuhan batu bara pembangkit PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) yang mencapai 174 juta ton pada 2027.

Dari total proyeksi tersebut, kebutuhan pembangkit PLN Group mencapai 98 juta ton, sedangkan kebutuhan pembangkit IPP mencapai 76 juta ton.

Berdasarkan nilai kalori, kebutuhan terbesar adalah batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) sebesar 89 juta ton (51 persen), disusul batu bara kalori rendah atau Low Rank Coal (LRC) sebesar 76 juta ton (44 persen) dan batu bara kalori tinggi atau High Rank Coal (HRC) sebesar 9 juta ton (5 persen).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto mengatakan, kepastian pasokan bergantung pada pengelolaan rantai pasok secara terintegrasi, mulai dari penentuan sumber pasokan, pengangkutan, hingga distribusi ke pembangkit.

“Pengamanan pasokan energi primer tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan volume kebutuhan, tetapi juga kesesuaian spesifikasi batu bara dengan kebutuhan karakteristik pembangkit. Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keandalan operasional sistem kelistrikan,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

Kebutuhan pembangkit yang didominasi batu bara kalori menengah perlu diselaraskan dengan profil cadangan nasional. Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Badan Geologi 2025 yang menjadi rujukan dalam Kepmen ESDM Nomor 228/2025, cadangan batu bara Indonesia didominasi batu bara kalori rendah sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3 persen.

Sementara itu, cadangan batu bara kalori menengah tercatat sebesar 4,54 miliar ton atau 14,2 persen dan cadangan batu bara kalori tinggi sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5 persen.

Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan MRC yang dapat mengganggu operasional pembangkit dan meningkatkan biaya pembangkitan, PLN mengoptimalkan pencampuran batu bara (coal blending), menyiapkan pengeringan batu bara (coal drying), serta mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan untuk program coal switching PLN Group.