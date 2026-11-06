Penjualan Listrik Tumbuh 6,28 Persen, Bisnis dan Industri Jadi Pendorong

Penjualan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 50,04 terawatt hour (TWh) sepanjang Januari hingga September 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Penjualan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 50,04 terawatt hour (TWh) sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut tumbuh 6,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 47,08 TWh.

Pertumbuhan penjualan listrik tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan energi pada sektor bisnis dan industri yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di Jawa Barat.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, sektor bisnis mencatat pertumbuhan penjualan listrik tertinggi sebesar 9,6 persen, dari 7,62 TWh menjadi 8,35 TWh. Sementara itu, sektor industri tumbuh 7,17 persen, dari 19,22 TWh menjadi 20,60 TWh.

Adapun penjualan listrik sektor rumah tangga meningkat 4,06 persen, dari 17,59 TWh menjadi 18,31 TWh.

Secara keseluruhan, sektor bisnis, industri, dan rumah tangga menyumbang 94,44 persen dari total penjualan tenaga listrik di Jawa Barat. Sementara itu, sebanyak 5,56 persen sisanya berasal dari sektor sosial, pemerintahan, layanan khusus, dan traksi.