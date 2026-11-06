Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Listrik Tumbuh 6,28 Persen, Bisnis dan Industri Jadi Pendorong

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |20:05 WIB
Penjualan Listrik Tumbuh 6,28 Persen, Bisnis dan Industri Jadi Pendorong
Penjualan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 50,04 terawatt hour (TWh) sepanjang Januari hingga September 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Penjualan tenaga listrik di Jawa Barat mencapai 50,04 terawatt hour (TWh) sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut tumbuh 6,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 47,08 TWh.

Pertumbuhan penjualan listrik tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan energi pada sektor bisnis dan industri yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di Jawa Barat.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, sektor bisnis mencatat pertumbuhan penjualan listrik tertinggi sebesar 9,6 persen, dari 7,62 TWh menjadi 8,35 TWh. Sementara itu, sektor industri tumbuh 7,17 persen, dari 19,22 TWh menjadi 20,60 TWh.

Adapun penjualan listrik sektor rumah tangga meningkat 4,06 persen, dari 17,59 TWh menjadi 18,31 TWh.

Secara keseluruhan, sektor bisnis, industri, dan rumah tangga menyumbang 94,44 persen dari total penjualan tenaga listrik di Jawa Barat. Sementara itu, sebanyak 5,56 persen sisanya berasal dari sektor sosial, pemerintahan, layanan khusus, dan traksi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/622/3252572//listrik-mUjJ_large.jpeg
Cuaca Panas Bikin Konsumsi Listrik Berpotensi Naik, Masyarakat Diminta Cermati Tagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252563//listrik_desa-6WSg_large.jpg
PLN Targetkan 199 Desa di Papua Terang Benderang hingga 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3252085//pltgu-vghc_large.jpeg
Jaga Pasokan Listrik, Dirut PLN Pastikan Kesiapan PLTGU Tambak Lorok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3251955//diskon_listrik-fYpS_large.jpg
Diskon Listrik PLN 50 Persen Masih Berlaku hingga 4 November 2026, Ini Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251731//lng-dxgh_large.jpg
Pasokan LNG dari Blok Masela 18 Tahun untuk Kebutuhan Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251733//listrik_pln-bkI2_large.jpg
Apakah Bisa Beli Token Listrik Jam 12 Malam? Ini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement