HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Catat Penjualan Listrik Hijau 6,43 TWh, Naik 19,65% di 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |18:10 WIB
PLN Catat Penjualan Listrik Hijau 6,43 TWh, Naik 19,65% di 2025
Kepercayaan pelanggan sektor industri dan bisnis terhadap produk energi hijau yang disediakan PLN. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat penjualan layanan Green as a Service (GEAS) Renewable Energy Certificate (REC) mencapai 6,43 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 19,65% pada 2025.

REC merupakan sertifikat yang membuktikan penggunaan listrik dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga pelanggan dari berbagai sektor dapat mendukung pengurangan emisi karbon tanpa mengubah infrastruktur kelistrikan. Skema ini juga mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan kepercayaan pelanggan sektor industri dan bisnis terhadap produk energi hijau yang disediakan PLN. Selain itu, hal ini juga merupakan buah dari meningkatnya kesadaran pelanggan akan transisi energi.

"Seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang kian meningkat di kalangan pelaku industri, PLN mencatatkan pertumbuhan layanan REC yang positif sepanjang tahun 2025 hingga 19,65 persen dibandingkan periode yang sama," ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Berdasarkan tren, penjualan REC dalam lima tahun terakhir sejak diluncurkan pada 2020 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Hal ini menandakan solusi ini semakin diterima sebagai instrumen bagi pelaku usaha dalam mendukung energi terbarukan sekaligus berkontribusi menurunkan emisi karbon.

"Sebagai tulang punggung penyedia EBT nasional, PLN berkomitmen meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan layanan listrik hijau yang 100% dipasok oleh pembangkit EBT kami melalui REC. Kami siap melayani kebutuhan listrik hijau untuk sektor bisnis dan industri dengan proses yang mudah dan cepat," ujar Darmawan.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan tingginya minat pelanggan industri berat dan manufaktur berskala besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi berperan menjadi pendorong utama kinerja layanan REC sepanjang tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
