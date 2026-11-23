PLN Pangkas 21 Anak Usaha, Target Rampung pada 2028

PT PLN (Persero) menargetkan jumlah entitas anak usaha berkurang dari 44 menjadi 23 perusahaan pada 2028. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA – PT PLN (Persero) menargetkan jumlah entitas anak usaha berkurang dari 44 menjadi 23 perusahaan pada 2028 melalui program perampingan (streamlining). Restrukturisasi yang dilakukan bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara Indonesia tersebut bertujuan menyederhanakan struktur bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), Rakhmad Dewanto Haris, mengatakan penyederhanaan struktur perusahaan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan fokus bisnis utama PLN di sektor ketenagalistrikan.

“Entitasnya ini kita tidak ratusan, jadi target awal pada waktu agenda streamlining ini dicanangkan, kita ada 44 entitas dan turun menjadi 23 entitas,” kata Rakhmad dalam forum diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Program perampingan tersebut juga dilakukan di tengah tekanan kinerja keuangan PLN pada semester I-2026. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, pendapatan usaha perseroan mencapai Rp327,15 triliun atau tumbuh 16,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pendapatan tersebut didukung peningkatan penjualan listrik sebesar 4,26 persen menjadi 162,26 terawatt hour (TWh). Total aset PLN juga meningkat 2,03 persen menjadi Rp1.874,71 triliun.