Sumur Migas Ini Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari

Sumur Migas Ini Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari (Foto: Medco)

JAKARTA - SKK Migas dan PT Medco E&P Tarakan menyelesaikan pemboran sumur pengembangan GBD-B di Wilayah Kerja (WK) Tarakan, Kalimantan Utara, yang mulai berproduksi pada awal November 2026.

Pada uji produksi awal, sumur ini mengalirkan 500 barel minyak per hari dan 4 MMSCFD gas, melebihi target awal 300 barel minyak per hari dan 2 MMSCFD.

GBD-B dirancang untuk memproduksi minyak dan gas dari dua formasi berbeda melalui satu sumur. Produksinya menambah kontribusi lifting migas nasional pada akhir 2026 sekaligus menjaga kesinambungan pasokan gas untuk kelistrikan di Pulau Tarakan.

“Hasil GBD-B menunjukkan bahwa lapangan Mamburungan yang telah lama berproduksi masih dapat dioptimalkan untuk menambah produksi nasional," kata Kepala Divisi Optimalisasi Cadangan SKK Migas Sri Andaryani dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

"SKK Migas mendorong KKKS untuk terus melanjutkan program pengeboran pengembangan," sambungnya.

VP Relations and Security MedcoEnergi Arif Rinaldi menambahkan, hasil ini dilanjutkan dengan pemboran sumur GBD-A yang telah tajak pada 8 November 2026,

"Sebagai bagian dari program pengembangan WK Tarakan yang berkelanjutan," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

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