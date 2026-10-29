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Medco Bawa Kabar Baik untuk Pasokan Gas RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |09:01 WIB
Medco Bawa Kabar Baik untuk Pasokan Gas RI
Medco Bawa Kabar Baik untuk Pasokan Gas RI (Foto: Medco)
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JAKARTA - MedcoEnergi bersama mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan satu amendemen PJBG pada Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (Forek Hulu Migas) 2026 di Jakarta. PJBG ini disaksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dokumen tersebut mencakup PJBG untuk Wilayah Kerja Sakakemang dan amendemen PJBG untuk Wilayah Kerja South Sumatera dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta PJBG untuk Wilayah Kerja Senoro-Toili dengan PT Panca Amara Utama (PAU).

“Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik. Kami mengapresiasi kerja sama dengan PGN, PAU dan para mitra KKKS dalam memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," kata Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Amri Siahaan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hulu Migas

Medco E&P Sakakemang B.V., sebagai operator yang mewakili KKKS lainnya di Wilayah Kerja Sakakemang, yaitu PC Sakakemang B.V. dan MOECO Sakakemang B.V., menandatangani PJBG dengan PGN untuk pasokan gas dari Wilayah Kerja Sakakemang di Sumatera Selatan. Perjanjian ini mencakup volume gas sebesar 89 TBTU, termasuk porsi gas bagian negara, untuk periode 2027-2037.

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