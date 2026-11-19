ESDM Investigasi Penyebab Kilang PPSDM Migas Cepu Meledak

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan Tangki Nomor T 143 di Kilang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas (PPSDM Migas) Cepu.

"Kementerian ESDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas, saat ini sudah berada di lokasi bersama aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi mendalam guna mengetahui penyebab terjadinya ledakan," kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab ledakan pada tangki kilang yang terjadi saat proses pemeliharaan berlangsung.

Tangki di kilang PPSDM Migas Cepu meledak pada Rabu pagi. Insiden tersebut mengakibatkan satu pekerja dari pihak ketiga meninggal dunia setelah mengalami luka bakar serius.

Dwi Anggia mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat kegiatan pemeliharaan atau turn around kilang berlangsung. Ketika insiden terjadi, kilang dalam kondisi tidak beroperasi dan sedang dilakukan kegiatan pembersihan.

"Dan betul, dalam peristiwa ini salah seorang pekerja pihak ketiga mengalami luka bakar serius, dan dengan berat hati kami sampaikan, korban meninggal dunia pada pukul 17.00 sore tadi," kata Dwi Anggia.

Dia menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban atas insiden tersebut. Kementerian ESDM juga memastikan kondisi di lokasi kejadian telah terkendali setelah tim pemadam berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.00 WIB.

"Tim pemadam telah melakukan penanganan dan pendinginan di lokasi," ujarnya.