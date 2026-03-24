HOME FINANCE HOT ISSUE

Kilang Minyak Terbesar di Texas Amerika Meledak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |10:44 WIB
Kilang Minyak Terbesar di Texas Amerika Meledak (Foto: Aljazeera)
JAKARTA - Kilang minyak terbesar yang berada di Texas, Amerika Serikat (AS) meledak. Kilang minyak tersebut milik perusahaan Valero, yang berlokasi di Port Arthur, Texas dan merupakan salah satu kilang terbesar di AS.

Dari video yang beredar menunjukkan kobaran api dan kepulan asap tebal setelah ledakan di kilang minyak Valero di Port Arthur, Texas. 

Polisi mengatakan kepada media setempat penyebab ledakan dan kebakaran di kilang minyak tersebut disebabkan dari pemanas industri. Dari kejadian ini dilaporkan tidak ada korban luka. Demikian dilansir Aljazeera, Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Fasilitas di Port Arthur memiliki kapasitas produksi yang krusial, yakni mencapai 435.000 barel per hari untuk mengolah minyak mentah menjadi bensin, diesel, hingga bahan bakar jet (avtur).

Kilang Valero Port Arthur terletak di Pantai Teluk Texas, sekitar 90 mil sebelah timur Houston. Kilang ini menerima minyak mentah melalui kereta api, dermaga laut, dan pipa. Produk didistribusikan ke dalam pipa dan melalui dermaga kilang ke kapal dan tongkang.

Kilang Port Arthur terletak bersebelahan dengan pabrik Diamond Green Diesel (DGD), yang akan meningkatkan kapasitas menjadi 1,2 miliar galon diesel terbarukan dan 50 juta galon nafta terbarukan per tahun. DGD adalah usaha patungan antara Valero Energy Corporation dan Darling Ingredients Inc. yang memproduksi diesel terbarukan.

Kilang Minyak Terbakar

