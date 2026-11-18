ESDM Buka Suara soal Ledakan Tangki Kilang PPSDM Migas Cepu, 1 Pekerja Meninggal

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal ledakan yang terjadi di Tangki Nomor T 143 Kilang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu, Rabu (18/11/2026). Insiden tersebut mengakibatkan satu pekerja dari pihak ketiga meninggal dunia setelah mengalami luka bakar serius.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat kegiatan pemeliharaan atau turn around kilang berlangsung. Ketika insiden terjadi, kilang dalam kondisi tidak beroperasi dan sedang dilakukan kegiatan pembersihan.

"Dan betul, dalam peristiwa ini salah seorang pekerja pihak ketiga mengalami luka bakar serius, dan dengan berat hati kami sampaikan, korban meninggal dunia pada pukul 17.00 sore tadi," kata Dwi Anggia dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dia menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban atas insiden tersebut. Kementerian ESDM juga memastikan kondisi di lokasi kejadian telah terkendali setelah tim pemadam berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.00 WIB.

"Tim pemadam telah melakukan penanganan dan pendinginan di lokasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) telah berada di lokasi bersama aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam.

Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab ledakan pada tangki kilang yang terjadi saat proses pemeliharaan berlangsung.