ESDM Buka Suara soal Iran Buka Selat Hormuz

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |07:51 WIB
Selat Hormuz (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional.

Pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

Merespon kondisi ini, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kondisi energi global, tapi juga terhadap kondisi ketahanan energi nasional.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik," ujar Anggia di Jakarta, Sabtu (17/4/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

"Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan," tambah Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191925/tambang-0szt_large.jpg
Heboh Tambang di Gunung Slamet, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186804/longsor-Z2v7_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
