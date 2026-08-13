ESDM Sebut Hilirisasi Mineral Raup Investasi Rp206,5 Triliun pada Semester I-2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mineral mencapai Rp206,5 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan sektor hilirisasi lainnya.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mineral di Indonesia telah berkembang dari sekadar kebijakan peningkatan nilai tambah menjadi pembentukan ekosistem industri.

"Pada semester 1 2026, realisasi hilirisasi mineral mencapai 206,5 triliun, terbesar dibanding sektor hilirisasi lainnya," ujar Tri dalam Global South Dialogue on Critical Mineral and Green Industrialization di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, perkembangan tersebut juga terlihat dari investasi hilirisasi yang semakin banyak mengalir ke luar Pulau Jawa. Tri menyebut investasi hilirisasi di luar Jawa telah mencapai sekitar Rp227 triliun.

Kondisi tersebut, kata Tri, menunjukkan aktivitas ekonomi mulai bergerak mendekati wilayah sumber daya. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah terhadap komoditas mineral, tetapi juga mendorong persebaran aktivitas ekonomi ke daerah penghasil sumber daya.

Selain itu, pemerintah saat ini mencatat terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional yang tengah dikembangkan dengan nilai investasi sekitar Rp225 triliun.

Tri menilai hilirisasi memberikan sedikitnya empat dampak utama bagi perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan nilai tambah, memperkuat penerimaan negara, mendorong investasi dan kesempatan kerja, serta membangun fondasi industri strategis nasional.