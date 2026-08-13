Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Sebut Hilirisasi Mineral Raup Investasi Rp206,5 Triliun pada Semester I-2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:29 WIB
ESDM Sebut Hilirisasi Mineral Raup Investasi Rp206,5 Triliun pada Semester I-2026
Investasi Hilirisasi di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mineral mencapai Rp206,5 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan sektor hilirisasi lainnya.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mineral di Indonesia telah berkembang dari sekadar kebijakan peningkatan nilai tambah menjadi pembentukan ekosistem industri.

"Pada semester 1 2026, realisasi hilirisasi mineral mencapai 206,5 triliun, terbesar dibanding sektor hilirisasi lainnya," ujar Tri dalam Global South Dialogue on Critical Mineral and Green Industrialization di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, perkembangan tersebut juga terlihat dari investasi hilirisasi yang semakin banyak mengalir ke luar Pulau Jawa. Tri menyebut investasi hilirisasi di luar Jawa telah mencapai sekitar Rp227 triliun.

Kondisi tersebut, kata Tri, menunjukkan aktivitas ekonomi mulai bergerak mendekati wilayah sumber daya. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah terhadap komoditas mineral, tetapi juga mendorong persebaran aktivitas ekonomi ke daerah penghasil sumber daya.

Selain itu, pemerintah saat ini mencatat terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional yang tengah dikembangkan dengan nilai investasi sekitar Rp225 triliun.

Tri menilai hilirisasi memberikan sedikitnya empat dampak utama bagi perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan nilai tambah, memperkuat penerimaan negara, mendorong investasi dan kesempatan kerja, serta membangun fondasi industri strategis nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230464/wamen_esdm-uSJj_large.jpg
Kementerian ESDM Kembalikan Rp2 Triliun Lebih ke Negara Usai Kena Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218636/tambang_emas_ilegal-sFL8_large.jpg
ESDM Investigasi WN China Kerja di Tambang Emas Ilegal Senilai Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213152/selat_hormuz-NWp3_large.jpg
ESDM Buka Suara soal Iran Buka Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191925/tambang-0szt_large.jpg
Heboh Tambang di Gunung Slamet, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186804/longsor-Z2v7_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement