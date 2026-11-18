Pertamina Resmikan SPBUN di Rokan Hilir, Kini Ada 419 Unit

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Koperasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau. Fasilitas ini menjadi SPBUN pertama di Kabupaten Rokan Hilir dan ditujukan untuk mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan, keberadaan SPBUN tersebut diharapkan dapat memperluas akses energi bagi nelayan, khususnya masyarakat pesisir yang membutuhkan fasilitas pengisian BBM lebih dekat dengan lokasi aktivitas mereka.

“Hadirnya SPBU nelayan ini merupakan wujud nyata komitmen PT Pertamina Patra Niaga untuk selalu hadir memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya untuk masyarakat nelayan dan wilayah pesisir, dan daerah-daerah yang sebelumnya belum memiliki atau memiliki keterbatasan atas akses energi,” ujar Eko Ricky, Rabu (18/11/2026).

SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana merupakan SPBUN keenam di Provinsi Riau dan ke-419 secara nasional. Fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan penyaluran BBM melalui koperasi untuk mendukung kebutuhan operasional nelayan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus mengatakan, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas nelayan. Pasalnya, biaya bahan bakar diperkirakan menyerap sekitar 60–70% dari total biaya operasional penangkapan ikan.

"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan," ujar Panel.

Dari total 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit di antaranya dikelola koperasi. Kementerian Koperasi mendorong pengembangan SPBUN berbasis koperasi, termasuk melalui kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga, untuk memperluas akses BBM bagi nelayan.