Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan BBM-LPG RI, Pemerintah Harus Perkuat Cadangan Energi

JAKARTA - Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengancam ketahanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia. Ketergantungan impor yang tinggi, konsentrasi negara pemasok, hingga terbatasnya stok penyangga energi membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasokan dan lonjakan harga energi global.

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menilai kerentanan energi Indonesia tidak hanya dipengaruhi gangguan distribusi di Selat Hormuz, tetapi juga persoalan rantai pasok dari negara pemasok hingga penyaluran ke konsumen di dalam negeri.

"Ketahanan BBM dan LPG itu perlu dilihat sepanjang rantai pasok, dari pengadaan hingga penyaluran kepada pengguna," kata Intan dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Menurut dia, besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor migas menjadi salah satu persoalan mendasar. Hal itu terjadi ketika kebutuhan energi domestik terus meningkat, sementara produksi minyak dan gas dalam negeri mengalami penurunan.

Dari catatan yang diperoleh Intan, produksi domestik tercatat turun dari 287 juta barel pada 2015 menjadi 221 juta barel pada 2025. Sementara itu, sekitar 81 persen kebutuhan LPG dan lebih dari 60 persen kebutuhan bensin Indonesia masih dipenuhi melalui impor.

Selain mengimpor produk jadi, Indonesia juga mendatangkan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan pengolahan kilang domestik. Porsinya mencapai 41 persen dari total volume pengolahan kilang. Secara keseluruhan, nilai impor migas Indonesia mencapai sekitar USD36,7 miliar atau setara 15 persen dari total impor nasional.

Intan menjelaskan, persoalan lainnya adalah konsentrasi impor pada sejumlah kecil negara pemasok. Untuk produk bensin, lebih dari 90 persen impor Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, ketergantungan impor LPG terhadap Amerika Serikat semakin besar. Pangsa Amerika Serikat dalam impor LPG Indonesia mencapai 80-84 persen pada periode Januari-Agustus 2026.