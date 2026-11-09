Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 9 November 2026

JAKARTA - Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku pada hari ini, Kamis 5 November 2026. Pertamina hingga Shell telah menetapkan harga BBM yang berlaku sejak awal November 2026.

Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM awal November 2026. Harga BBM masih sama dengan bulan sebelumnya di Oktober.

Pertamina masih menjual harga Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter. Untuk harga BBM jenis Dexlite dijual Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Sementara, harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter.

Di sis lain, Shell juga telah menetapkan harga BBM per 1 November 2026 yakni Shell V-Power Diesel Rp25.420 per liter. Harga ini juga tidak mengalami perubahan alias sama dengan bulan sebelumnya.

BP dan Vivo juga tidak melakukan penyesuaian harga BBM di November 2026. Di SPBU BP, harga BP 92 masih dijual Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.

Sementara, Vivo Energy menetapkan harga BBM jenis Revvo 92 Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy yang berlaku pada 5 November 2026: